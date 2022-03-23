Війна Росії проти України: CNN описало 5 сценаріїв подій після першого місяця вторгнення

Рух російських військ свідчить про те, що вони намагаються оточити сили ООС з трьох напрямків, і це може бути основним фокусом агресора.

За місяць з початку повномасштабного вторгнення Росії до України просування російських військ до ключових українських міст, зокрема Києва, сповільнилося. Дедалі очевидніше, що атака РФ пішла не за планом.

Про це пише CNN та пропонує п'ять можливих варіантів розвитку подій і ризиків, які можуть вплинути на результат війни.

РФ може посилити авіанальоти

Що серйозніших ударів завдаватимуть російським військам на землі, то вищою є ймовірність того, що РФ посилить свою кампанію авіанальотів і бомбардувань – як і використання іншої зброї, що наражає солдатів агресора на меншу небезпеку і заводить ситуацію в глухий кут. Так вважають експерти.

Видання нагадало, що напередодні в російських ЗМІ були помилково опубліковані дані, за якими Росія вже втратила майже 10 тис. військових, а ще близько 16 тис. зазнали поранень.

"Якщо такі втрати підтвердяться, могли б пояснити як буксування в наземному просуванні (російських військ – ред.), так і зростання кількості повітряних бомбардувань ключових міст України та інших атак з відстані", – йдеться у статті.

ЇЇ автори зазначають, що Росія вже розпочала обстріл Маріуполя з кораблів в Азовському морі.

"Росія все ще має потенціал і резерви, тому можна очікувати сплеску інтенсивності, оскільки вона намагатиметься ввести більше військ", – розповів у коментарі CNN науковий співробітник Інституту національних стратегічних досліджень Національного університету оборони США Джеффрі Манкофф&

Росія стягує війська з усієї країни, навіть з Тихоокеанського флоту, повідомили напередодні в Міноборони Великої Британії. РФ також намагається залучити бійців з Вірменії та приватних військових компаній, сирійців та інших найманців.

Питання в тому, як довго Росія зможе продовжувати війну з такими великими втратами особового складу.

"Звичайно, буде залучено більше військ, іншого обладнання та допомоги, але існує момент, після якого вже важко буде підтримувати такий темп операцій, особливо це стосується тих цифр, які ми чули ­– як про людські, так і про матеріальні втрати, коли вони перевищують можливості поповнення запасів", – розповів Манкофф.

Сили РФ намагаються оточити бійців ООС, і це може бути основним фокусом агресора

Зараз багато хто дискутує про те, що спроба російського наступу захлинулася, проте правда це чи ні – залежить від того, які цілі були в Москви з самого початку, зазначає CNN. Оцінювати такі цілі дуже складно, оскільки публічно заявлені "обґрунтування" вторгнення були набором пропагандистських тверджень – як-от "денацифікація України".

Цілком ймовірно, що Росія намагатиметься поглинути принаймні частину регіонів на сході України.

"І хоча амбіції Росії можуть виходити за межі Донбасу, саме він, ймовірно, як і раніше, перебуває в центрі уваги, вважають експерти", – зазначається у статті CNN.

Автори відзначають, що поки велику увагу приділено наступу Росії на Київ, водночас більша частина української армії залишається неподалік від Донецька та Луганська, де ці підрозділи групувалися в межах Операції об'єднаних сил. Рух російських військ свідчить про те, що вони намагаються оточити сили ООС з трьох напрямків, і це може бути основним фокусом РФ. Це стає очевидним, якщо звернути увагу на специфіку російських військ, скерованих до регіону, вважає дослідник з британського Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень Сем Кренні-Еванс.

"Південний військовий округ (РФ – ред.) – у Донецьку, Луганську, Маріуполі, Бердянську, Мелітополі – це найкращі частини російської армії. І вони завжди в строю, вони призначені для боротьби з силами НАТО. Щодо сил, які мали оточити Київ, то вони дають змогу припустити, що або це була мета, яку Росія вважала легкодосяжною, або вона переоцінила можливості таких сил. Все це, зокрема, наводить на думку, що оточення українських військ у зоні ООС є частиною тієї мети, якої прагне досягти Росія. І пересування російських військ, схоже, насправді підтверджують, що це так і є", – пояснив британський дослідник.

На його думку, західні ЗМІ були настільки зосереджені на втратах РФ та силі опору України, що недостатньо коректно відображали динаміку нинішньої війни.

"Якщо ми подивимося на мапи, то стане зрозуміло, що російські війська загалом просунулися досить далеко вглиб дуже великої країни. Вони вже захопили кілька міст, тому тепер під контролем РФ опинилися набагато більше українських громадян, аніж три тижні тому. Незалежно від того, скільки одиниць російської техніки було підірвано чи скільки російських солдат загинуло, значну кількість українців спіткала така ж доля", – розповів Кренні-Еванс.

Війна в Україні може перетворитися на затяжний конфлікт

Один з описаних у статті CNN сценаріїв полягає в тому, що війна в Україні може перетворитися на затяжний конфлікт. Автори публікації пишуть – цілком ймовірно, що Росія втратила значну кількість солдатів, озброєнь і техніки у цій війні, і хоча в минулому вона брала участь у затяжних конфліктах, держава може не захотіти виходити із нинішнього конфлікту з повністю знищеною армією.

"Переговори – це та сфера, де ситуація виглядає хоч трохи обнадійливою, оскільки минулого тижня і Росія, і Україна заявили, що вони рухаються до реальної предметної дискусії – замість чергового ультиматуму, який могла б покласти на стіл Росія", – розповів експерт з питань Росії з британського аналітичного центру Chatham House Кір Джайлз.

Російські чиновники заявляли, що їхні вимоги – відмова України від вступу до НАТО, демілітаризація державита ухвалення нейтрального статусу. Проте умови того, що це може означати для України, залишаються предметом переговорів.

Речник російського президент Дмитро Пєсков 22 березня сказав в інтерв’ю CNN, що держава також наполягає на визнанні Криму частиною Росії, а "ЛНР" та "ДНР" – незалежними державами.

Росія спробує відрізати від України її східні регіони, вважають багато експертів.

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"Обговорювати все це може бути болісно, якщо Україна не отримає настільки достатній обсяг військової та гуманітарної допомоги Заходу, щоб реально переламати ситуацію та обернути назад просування Росії", – розповів Джайлз.

"Якщо питання полягає в тому, хто здатний влити більше ресурсів і прийняти на себе більший удар, щоб здобути перемогу, то в Росії є чималий "послужний список" воєн, заради яких вона йшла на значні економічні збитки та страждання власного населення", – відзначив експерт, розмірковуючи про західні санкції, які вже починають "кусати" російську економіку.

Високопосадовці США не надто оптимістичні щодо успіху переговорів. Так, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив раніше, що дипломатичне рішення війни малоймовірне, оскільки дії Росії "цілковито суперечать будь-яким серйозним дипломатичним зусиллям, покликаним покласти край війні". Блінкен також припустив, що РФ може піти на ескалацію війни, застосувавши хімічну зброю.

Можлива масова "депортація" українців до Росії

Росія закликала жителів Маріуполя залишити місто, продовжуючи агресивні повітряні бомбардування, які руйнують його вщент. Російські сили відкрили те, що вони називають "гуманітарними коридорами", нібито щоб дозволити цивільним втекти, однак десятки тисяч з них були силою доставлені до РФ.

"За останній тиждень кілька тисяч маріупольців було вивезено на територію Росії. Те, що сьогодні роблять окупанти, знайоме старшому поколінню, яке застало жахливі події Другої світової війни, коли нацисти насильно вивозили людей", – заявив напередодні мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Джайлз побоюється повторення цих темних сторінок історії найближчими тижнями.

"В історії Росії є досвід жорстоких і лютих репресій проти мирних жителів у будь-якому з районів, де виникав хоча б якийсь рух опору. Вона вже фактично перейшла до "депортації" людей з Маріуполя до віддалених районів Росії, що прямо повторює сценарії, використані Росією у ХХ столітті для вирішення подібних "проблем", – розповів дослідник.

Він нагадав про "депортацію" сотень тисяч людей країн Балтії – Естонії, Латвії, Литви, які РФ анексувала до складу СРСР на початку Другої світової війни.

"Депортація" – це лише евфемізм. Це слово використовувалося як досить безневинний термін для позначення того, що трапилося з цими людьми: фактичного поневолення та приречення на голодну смерть, вивезення дітей, жінок та інших людей, яких виривали із суспільства, щоб "нейтралізувати" їх. Як правило, на них чекала жахлива доля. Якщо вони взагалі виживали, то не могли повернутися роками чи десятиліттями", – розповів Джайлз.

Мільйони українців можуть поїхати з країни, роздробивши націю

Одна справа – результат війни, інша справа – доля України, зазначає CNN. Подібно до того, як російська авіація перетворила деякі сирійські міста на руїни, деякі частини України починають виглядати так само.

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Україну залишили вже понад 3,5 млн людей, більшість із них жінки та діти – а це означає, що війна розділяє також і родини. Вторгнення РФ вже спровокувало найбільший потік біженців у Європі з часів Другої світової війни. Ці цифри зростають зі швидкістю до 100 тис. осіб на день.

Якщо зважити на кількість внутрішньо переміщених осіб, то за місяць війни свої домівки залишили 10 млн українців ­– майже чверть населення, робить висновок CNN.

"Війни минулого показують, що біженці часто так ніколи і не повертаються до своїх рідних країн. Часто повертатися вже нікуди. А часом достатньо загрози нової війни, щоб біженці залишалися далеко", – йдеться у статті.

Це те, що доведеться пам'ятати переговорникам під час будь-яких майбутніх зустрічей. За словами Кренні-Еванса, навіть якщо знайдеться дипломатичне рішення, яке покладе край цій війні, залишиться актуальним запитання про те, чи достатньо буде цього рішення, аби запобігти наступній.

"Якщо ми подивимося в історичній ретроспективі на ті авторитарні режими, які зазнали невдач на полі бою, то згодом вони не були схильними змінювати свою поведінку в позитивну сторону. Отже, проблема може полягати в тому, що якщо українці скажуть: "Добре, ми готові на нейтральний статус, просто забирайтеся", – росіяни можуть сказати: "Ні, ви повинні віддати нам Донецьк та Луганськ", – припустив дослідник.

Він вважає, що, можливо, навіть це буде прийнятним варіантом для України, щоб зупинити війну.

"Але що, якщо, наприклад, за 10 років Україна просунеться на шляху серйозної військової модернізації? Чи наступний президент Росії захоче довести свою спроможність, і вони будуть вести чергову війну? Існує безліч сценаріїв того, до чого може призвести закінчення цієї війни", – наголосив експерт.