Війна Росії проти України: глава МВФ попередила про "далекосяжні наслідки" для світової економіки

За її словами, війна в Україні забирає життя мільйонів людей і серйозно впливає на українську економіку.

Глава Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва попередила про наслідки війни Росії проти України.

Про йдеться на сайті МВФ.

"Війна в Україні забирає життя мільйонів людей і серйозно впливає на українську економіку. Війна і безпрецедентні санкції, введені проти Росії, мають далекосяжні наслідки", - сказала вона.

За її словами, в той час як світова економіка і континент починають відновлюватися після руйнівного впливу пандемії COVID-19, "ця нова криза загрожує звести нанівець частину цього прогресу".

Раніше в дослідженні британського Національного інституту економічних та соціальних досліджень повідомлялось, що рівень світової інфляції може зрости на 2 процентних пункти наступного року. Через розв’язання Росією війни проти України обсяг світової економіки до 2023 року може скоротитися на 1%, що дорівнює 1 трлн дол.

ТСН.ua