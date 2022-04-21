Війна Росії проти України може завершитися прямими перемовинами Зеленського з Путіним - Подоляк

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що війна Росії проти України може бути завершена прямими перемовинами між очільниками двох держав.

Про це він сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Це те, над чим працює сьогодні команда юристів, консультантів і переговорна група з української сторони. Відповідно, ми сподіваємося, що позиції президента Володимира Зеленського будуть надзвичайно міцними на цих переговорах", – сказав він та висловив переконання, що очільник української держави під час перемовин зуміє донести до Путіна ключові, принципові для України речі.

Водночас Подоляк наголосив, що успіх перемовин буде залежати від розвитку ситуації на Сході України.

"Ресурсів у них достатньо, ракет достатньо, бомбардувати наші міста вони, на жаль, продовжують. У них іще є жива сила й техніка, яку їм не шкода знищити на наших полях. Тому давайте почекаємо якийсь час, і тоді ми зможемо вже судити про позиції сторін, насамперед президента України, на майбутніх двосторонніх зустрічах", – зазначив він та додав, що у найближчий тиждень-півтора буде зрозуміло, як розвиватимуться події.

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Раніше Зеленський заявив, що знищення захисників Маріуполя поставить крапку в переговорах.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 57-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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