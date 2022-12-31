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Війна Росії проти України не закінчиться упродовж усього 2023 року: прогноз від Financial Times

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Війна Росії проти України не закінчиться упродовж усього 2023 року: прогноз від Financial Times

Фото: Associated Press

Видання зазначає, що ні Київ, ні Москва не погодяться заморозити конфлікт.

У 2023 році не буде створено умов, необхідних для припинення війни Росії проти України.

Про це пише Financial Times у статті, присвяченій прогнозам на 2023 рік. 

Видання дійшло висновку, що війна не закінчиться упродовж наступних 12 місяців, оскільки ні Київ, ні Москва не погодяться заморозити конфлікт.

"Умови для припинення вогню, не кажучи вже про формальне мирне врегулювання, навряд чи будуть виконані у 2023 році. Заморожування нинішніх позицій не задовольнить ні Росію, ні Україну", - констатували у FT.

Видання зазначає, що президент України Володимир Зеленський не погодитися на припинення вогню, допоки країна не поверне території окуповані Росією від 2014 року. Водночас у FT підкреслили, що для деокупації Україні необхідна зброя, яку Захід не поспішає постачати Києву.

Нагадаємо, Кирило Буданов заявив, що прийдешній 2023 рік принесе Україні радість та перемогу, а Росії - трансфер влади. "У який бік - до реваншистів чи більш лояльних представників - покаже час", - зазначив він.

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Дата публікації
Перегляди
1074
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