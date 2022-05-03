Війна Росії проти України: ООН назвала кількість загиблих цивільних українців

ООН зафіксувала 3 193 випадки загибелі та 3 353 випадки поранень цивільного населення України після повномасштабного російського вторгнення.
Там зазначили, що більшість смертей пов'язана із застосуванням РФ бомб та боєприпасів великої зони ураження.
Про це йдеться у щоденному повідомленні Управління верховного комісара ООН з прав людини, опублікованому 3 травня.
Серед загиблих - 1 140 чоловіків, 734 жінки, 71 дівчинка та 84 хлопчики, а також 72 дитини та 1 092 дорослих, стать яких поки що невідома. Крім того, поранено 409 чоловіків, 329 жінок, 70 дівчаток, 82 хлопчики, а також 169 дітей та 2 294 дорослих, стать яких невідома.
В ООН вважають, що реальна кількість загиблих значно вища, проте через інтенсивність бойових дій її поки складно встановити.
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