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Війна Росії проти України: поліція виявила понад 16,5 тисячі загиблих у десяти областях

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Війна Росії проти України: поліція виявила понад 16,5 тисячі загиблих у десяти областях

Фото: Asger Ladefoged

Виявлено 21 масове поховання на деокупованих територіях, з яких було ексгумовано 1033 тіла цивільних та військових.

Внаслідок вторгнення Росії в Україні загинули понад 16,5 тисячі осіб, ексгумовано більше тисячі тіл з місць масових поховань.

Про це йдеться у відповіді на інформаційний запит видання ZMINA до Головного слідчого управління Національної поліції України.

"У 2022 році внаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україну загинуло 16 502 особи. Національна поліція виявила 21 масове поховання на деокупованих територіях, з яких було ексгумовано 1 033 тіла цивільних та військових", - ідеться у повідомленні поліції.

За даними Нацполіції, найбільше загиблих виявлено у Донецькій області – 4746 осіб, в Харківській – 3784, в Миколаївській – 2207, в Київській – 2072, в Чернігівській – 899, в Луганській – 815, в Херсонській – 686, в Сумській – 341, в Житомирській – 283, в Запорізькій – 66.

На звільнених територіях виявлено 21 масове поховання, з яких в Донецькій області – три (ексгумовано 278 цивільних та 37 військовослужбовців ЗСУ), Київській – 14 (ексгумовано 177 осіб), Харківській – два (ексгумовано 451 цивільна особа та 44 військовослужбовців ЗСУ), Херсонській – два (ексгумовано 46 осіб).

"З указаної кількості більшість тіл мають вогнепальні поранення та мінно-вибухові травми (вказати точну кількість таких осіб неможливо у зв’язку з не завершенням експертних досліджень, призначених з метою встановлення причин загибелі)", – йдеться у відповіді на запит.

У Головному слідчому управлінні зазначили, що не ведуть облік кількості знайдених загиблих внаслідок вторгнення у будівлях та на вулицях звільнених територій.

Нагадаємо, омбудсмен повідомив гнітючі факти про катівні на Херсонщині, де тримали навіть дітей.

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Дата публікації
Перегляди
1537
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