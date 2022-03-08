Війна Росії проти України: ситуація у Києві та Київській області в режимі онлайн

Війна Росії проти України: ситуація у Києві та Київській області в режимі онлайн

Київ мужньо тримає оборону перед російськими окупантами. Ворог продовжує обстрілювати околиці столиці, але українські захисники відбивають ворожі атаки. Розповідаємо про ситуацію у Києві та області.

Сьогодні, 8 березня, в Україні триває тринадцятий день війни проти Росії, яка вторглася на наші землі 24 лютого. Тоді президент Росії Володимир Путін назвав у відеозверненні це "спеціальною військовою операцією", яка має на меті "захист" Донбасу.

Російські окупанти руйнують українські міста, бомблять житлові будинки, школи, дитячі садки, вбивають цивільних людей, дітей.

Українська армія і тероборона мужньо відбивають ворожі атаки, захищаючи нашу землю.

Однією з найгарячіших точок бойових дій є Київщина. Околиці столиці - Ірпінь, Буча, Гостомель, Ворзель та інші міста та селища прикривають собою Київ.

ТСН.ua розповідає про ситуацію у Києві та Київській області в режимі онлайн.