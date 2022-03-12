Війна Росії проти України: у Дніпрі прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом авіаудару

На місці події продовжують працювати слідчо-оперативна група та вибухотехніки.
У Дніпрі обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом авіаудару, який стався вранці 12 березня.
Про це повідомили у пресслужбі прокуратури області.
Дві крилаті ракети, що випустили окупанти, перехопили українські ППО. Уламки одного з боєприпасів потрапили на територію заводу, де сталася пожежа.
На місці події продовжують працювати слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом того, що сталося.
“Дніпропетровською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни - ч. 1 ст. 438 КК України. Прокурори продовжують вживати всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил Російської Федерації”, - розповіли в пресслужбі прокуратури області.
Читайте також:
- Як діяти, коли потрапили під завал будинку: поради від ДСНС
- Зеленський назвав кількість загиблих українських військових у війні з Росією
- СБУ перехопила розмову окупантів РФ: преступникам у Харкові дали команду стріляти по цивільних людях