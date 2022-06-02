Росія найближчим часом може застосувати в Україні "сирійський досвід": у Генштабі розповіли про зміну завдань РФ

Через провали у війні Росія прагне втілити в Україні "сирійський сценарій".
У Міністерстві оборони України спостерігають, що окупанти переходять на посилений режим виробництва стрілецького озброєння та ракет.
Про це розповів заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов у четвер, 2 червня.
Росія у війні проти України ставить такі завдання:
- нарощення інтенсивності застосування авіації й завдання ракетних ударів по позиціях ЗСУ й цивільним, а також логістичним об’єктам;
- знищення цивільної інфраструктури й повторення "сирійського досвіду";
- оточення й знищення угрупувань об’єднаних сил;
- створення стійкого сухопутного коридору з Ростовської області Росії до Криму і далі до Придністров’я;
- виявлення й порушення маршрутів логістичного забезпечення;
- знищення складів арсеналів озброєння та військової техніки;
- зрив постачання озброєння від західних партнерів.
Раніше у Генеральному штабі ЗСУ інформували, що російські загарбники підірвали мости на Криворізькому напрямку в районах Давидового Броду та Великої Олександрівки. Причина - не допустити контрнаступу українських оборонців.
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