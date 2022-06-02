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Росія найближчим часом може застосувати в Україні "сирійський досвід": у Генштабі розповіли про зміну завдань РФ

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Росія найближчим часом може застосувати в Україні "сирійський досвід": у Генштабі розповіли про зміну завдань РФ

Фото: Associated Press

Через провали у війні Росія прагне втілити в Україні "сирійський сценарій".

У Міністерстві оборони України спостерігають, що окупанти переходять на посилений режим виробництва стрілецького озброєння та ракет.

Про це розповів заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов у четвер, 2 червня.

Росія у війні проти України ставить такі завдання:

  1. нарощення інтенсивності застосування авіації й завдання ракетних ударів по позиціях ЗСУ й цивільним, а також логістичним об’єктам;
  2. знищення цивільної інфраструктури й повторення "сирійського досвіду";
  3. оточення й знищення угрупувань об’єднаних сил;
  4. створення стійкого сухопутного коридору з Ростовської області Росії до Криму і далі до Придністров’я;
  5. виявлення й порушення маршрутів логістичного забезпечення;
  6. знищення складів арсеналів озброєння та військової техніки;
  7. зрив постачання озброєння від західних партнерів.

Раніше у Генеральному штабі ЗСУ інформували, що російські загарбники підірвали мости на Криворізькому напрямку в районах Давидового Броду та Великої Олександрівки. Причина - не допустити контрнаступу українських оборонців.

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