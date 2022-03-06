Війна Росії проти України: у МВС розповіли про ситуацію за ніч та розкрили плани окупантів

Бої не стихають на всіх напрямках.
Війна в Україні триває. Російські окупанти намагаються відвоювати нові території, але зазнають поразок. У їхніх планах – пробитися в Дніпропетровську, Полтавську та Черкаську області.
Про це в прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом українських телеканалів уранці 6 березня сказав радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.
"Ніч у межах держави минула спокійно, якщо говорити більш-менш відносно. Були обстріли в Харкові. Продовжується дуже складна ситуація в низці міст Сумщини, перш за все в Охтирці і Тростянці. Це міста, в яких фактично немає електроенергії та водопостачання. Реально міста перебувають на межі гуманітарної катастрофи. У Тростянці росіяни просто обікрали всі магазини. Лише завдяки старанням місцевих фермерів, двох людей, випікається хліб і безкоштовно роздається людям", - сказав Денисенко.
Дуже складна ситуація в Маріуполі Донецької області.
"Учора не вдалося зробити жодних гуманітарних коридорів. Ситуація - на межі гуманітарної катастрофи", - констатує Денисенко.
Відбувся бій біля Балаклії Харківської області.
"Росіяни сьогодні спробували зробити прорив у районі Балаклії в сторону Дніпропетровщини, але їх зупинили. Розбита колона російської техніки. На Сумщині також відбувалися бої. Розбита невелика колона російської техніки", - розповів Денисенко.
У планах окупанів – "росіяни хочуть прорватися з однієї сторони з Лубен Полтавської області, з іншої сторони - до Канівської ГЕС".
"Ситуація в Києві цієї ночі була відносно спокійною. Але ми розуміємо, що на підступах до Києва стоїть величезна армада російської техніки. Ситуація в Ірпіні, Бучі, Гостомелі дуже складна, надскладна", - сказав Денисенко.
Радник міністра наголосив, що "ми знаємо, чого хоче ворог. І ми знаємо, як з ним боротися. Останні дні це точно показували".
Як починалася війна Росії проти України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- Рано-вранці 24 лютого Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Розпочалася війна Росії проти України.
- 24 лютого на всій території України запровадили воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною. 3 березня відбувся другий раунд. Але війна досі триває.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу - понад 10 000 осіб,
- танків ‒ 269 од,
- бойових броньованих машин ‒ 945 од,
- артилерійських систем – 105 од,
- РСЗВ - 50 од,
- засоби ППО - 19 од,
- літаків – 39 од (уточнюється),
- гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
- автомобільної техніки - 409 од,
- легкі швидкісні катери - 2 од,
- цистерн з ПММ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.