Війна Росії проти України: у МВС розповіли про ситуацію за ніч та розкрили плани окупантів

Війна Росії проти України: у МВС розповіли про ситуацію за ніч та розкрили плани окупантів

Бої не стихають на всіх напрямках.

Війна в Україні триває. Російські окупанти намагаються відвоювати нові території, але зазнають поразок. У їхніх планах – пробитися в Дніпропетровську, Полтавську та Черкаську області.

Про це в прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом українських телеканалів уранці 6 березня сказав радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

"Ніч у межах держави минула спокійно, якщо говорити більш-менш відносно. Були обстріли в Харкові. Продовжується дуже складна ситуація в низці міст Сумщини, перш за все в Охтирці і Тростянці. Це міста, в яких фактично немає електроенергії та водопостачання. Реально міста перебувають на межі гуманітарної катастрофи. У Тростянці росіяни просто обікрали всі магазини. Лише завдяки старанням місцевих фермерів, двох людей, випікається хліб і безкоштовно роздається людям", - сказав Денисенко.

Дуже складна ситуація в Маріуполі Донецької області.

"Учора не вдалося зробити жодних гуманітарних коридорів. Ситуація - на межі гуманітарної катастрофи", - констатує Денисенко.

Відбувся бій біля Балаклії Харківської області.

"Росіяни сьогодні спробували зробити прорив у районі Балаклії в сторону Дніпропетровщини, але їх зупинили. Розбита колона російської техніки. На Сумщині також відбувалися бої. Розбита невелика колона російської техніки", - розповів Денисенко.

У планах окупанів – "росіяни хочуть прорватися з однієї сторони з Лубен Полтавської області, з іншої сторони - до Канівської ГЕС".

"Ситуація в Києві цієї ночі була відносно спокійною. Але ми розуміємо, що на підступах до Києва стоїть величезна армада російської техніки. Ситуація в Ірпіні, Бучі, Гостомелі дуже складна, надскладна", - сказав Денисенко.

Радник міністра наголосив, що "ми знаємо, чого хоче ворог. І ми знаємо, як з ним боротися. Останні дні це точно показували".