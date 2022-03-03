Війна Росії проти України: "Укрзалізниця" перевозитиме залишки окупантів у вагонах-рефрижераторах

Перевозитимуть тіла вбитих будуть на санітарній відстані від інших поїздів, що курсують між населеними пунктами.

Залишки мертвих окупантів з української землі вивозитимуть у вагонах-рефрижераторах.

Про це повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці".

“Перед “Укрзалізницею” було поставлене завдання направити 20 вагонів для вивезення 200-х російської армії зі станції Фастів, Одеса-Застава, Подільськ, Мерефа, Запоріжжя. Вантажопідйомність одного вагона-рефрижератора 50 тонн, тобто зможемо вивезти 10 тисяч убитих солдатів російської окупаційної армії”, — розповіли в пресслужбі “Укрзалізниці”.

Там також додали, що зараз вагони вже перебувають на станціях та очікують на завантаження. Перевозитимуть тіла вбитих будуть на санітарній відстані від інших поїздів, що курсують між населеними пунктами.

“Ці вагони будуть задіяні виключно для перевезення вбитих окупантів російської армії. Українські солдати, які загинули, евакуйовуються силами ЗСУ, без застосування рухомого складу УЗ”, — додали в компанії.

Відмітемо, що з початку вторгнення РФ в Україну ЗСУ знищила близько 9 тисяч окупантів.

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