Війна Росії з Україною: Арестович пояснив, чому РФ не використовуватиме хімічну зброю

Війна Росії з Україною: Арестович пояснив, чому РФ не використовуватиме хімічну зброю

За його словами, використання хімічної зброї залежить від багатьох факторів.

Росія хоче, щоб весь світ вважав їх безумцями. А хімічна зброя з воєнного погляду — неефективна.

Про це сказав радник глави Офісу президента Олексій Арестович

“Кожен курсант училища знає, що хімічна зброя має безліч змінних факторів, погоди в місцевості, що використовувати її всерйоз не можна. Зараз на війні хімічна зброя – ні про що, я вважаю. Хоча те, що вони загрожуватимуть - безумовно”, - пояснив Олексій Арестович.

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