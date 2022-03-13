Війна Росії з Україною: Арестович пояснив, чому РФ не використовуватиме хімічну зброю

За його словами, використання хімічної зброї залежить від багатьох факторів.
Росія хоче, щоб весь світ вважав їх безумцями. А хімічна зброя з воєнного погляду — неефективна.
Про це сказав радник глави Офісу президента Олексій Арестович
“Кожен курсант училища знає, що хімічна зброя має безліч змінних факторів, погоди в місцевості, що використовувати її всерйоз не можна. Зараз на війні хімічна зброя – ні про що, я вважаю. Хоча те, що вони загрожуватимуть - безумовно”, - пояснив Олексій Арестович.
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