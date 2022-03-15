Війна Росії з Україною: окупанти руйнують населені пункти Луганської області

З гарячих точок області евакуювали людей.

На Луганщині російські фашисти продовжують знищувати населені пункти. Минулої доби правоохоронці зареєстрували 15 фактів обстрілів.

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції України.

Як стало відомо, у Рубіжному окупанти зруйнували інтернат для дітей із вадами зору, міську лікарню та три школи. А в Лисичанську та Новодружеську завдали ударів по будинках та господарських спорудах.

“Не зважаючи на обстріли та активні бойові дії, вчора проведено евакуацію 1712 мешканців міст Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Кремінна, Попасна, та Гірське. До області доставлено 20 тонн гуманітарної допомоги для забезпечення мешканців Лисичанськ та Попасна”, - розповіли в пресслужбі Нацполіції України.

Читайте також: