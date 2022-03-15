Війна Росії з Україною: у Харкові окупанти під час обстрілів пошкодили три житлові багатоповерхівки

В одній з них зруйновано квартири з третього по п'ятий поверх.
Російські окупанти у Харкові під час обстрілів пошкодили три житлові багатоповерхівки.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.
Як стало відомо, окупанти під час обстрілів пошкодили три п'ятиповерхівки. В одній з них зруйновано квартири з третього по п'ятий поверх без подальшого загоряння.
“Підрозділами ДСНС врятовано 21 особу та 12 евакуйовано. Від ДСНС залучено 20 осіб та 8 одиниць техніки”, - розповіли в ДСНС України.
Читайте також:
- Війна Росії з Україною: окупанти руйнують населені пункти Луганської області
- Одна консерва з капусти на чотирьох: СБУ перехопила запис розмов російських окупантів
- Сі Цзіньпін має ухвалити доленосне рішення щодо України – Financial Times