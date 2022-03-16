Війна Росії з Україною: убитих окупантів в РФ автоматично роблять контрактниками

Українські спецслужби перехопили чергову розмову російського окупанта зі своєю мамою.

У Росії всіх убитих в Україні "строковиків" автоматично роблять контрактниками. Потрібно це для того, щоб приховати факт того, що в нашій країні справді воюють молоді солдати армії РФ.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, українські спецслужби перехопили чергову розмову російського окупанта зі своєю мамою. Їй він розповідає, що військові злочинці РФ пересуваються селами. Тим часом, їх активно схиляють до того, щоб вони підписали контракт.

“Нас учора агітували підписати контракт на термін відрядження. Ніхто не підписав, бо всі знають, що це є повний обман. Коли нас агітували, сказали прямо: “Нас ніхто вже звідси не забере, будемо тут до кінця”, - розповів російський окупант.

Окремо він додав, що під Сумами вони потрапили в оточення, і кілька днів тому їхню дивізію розстріляли свої ж солдати.

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