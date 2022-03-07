Війна Росії з Україною: "Укрзалізниця" виготовила майже 4,5 тисячі протитанкових їжаків

Подібні пристрої дуже не люблять російські окупанти на танках.

"Укрзалізниця" за шість днів війни виготовила 4417 протитанкових їжаків.

Про це на своїй сторінці у соцмережі написав заступник міністра МВС Антон Геращенко.

“Цікава математика про залізних їжачків. За шість днів силами “УЗ” було вироблено 4417 протитанкових їжачків. Якщо вважати робочими всі 24 години на добу, а зараз багато залізничників так і працюють, то в середньому “УЗ” виготовляє один їжачок всього за 2 хвилини. Тільки вдумайтесь в цю цифру”, — наголосив Геращенко.

Він також додав, що подібні пристрої дуже не люблять російські окупанти на танках.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних сил України, загальні бойові втрати противника від 24.02 по 07.03 орієнтовно склали:

особового складу - понад 11 тис. осіб,

танків ‒ 290 од.,

Бойових броньованих машин ‒ 999 од.,

артилерійських систем –117 од.,

РСЗВ - 50 од.,

засоби ППО - 23 од.,

літаків – 46 од.,

гелікоптерів – 68 од.,

автомобільної техніки - 454 од.,

кораблі / катери - 3 од.,

цистерн з ППМ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Як починалася війна Росії проти України: