Війна Росії з Україною: ворожа ракета вибухнула біля багатоповерхівки у Києві, є загиблі та постраждалі

Війна Росії з Україною: ворожа ракета вибухнула біля багатоповерхівки у Києві, є загиблі та постраждалі

Сталася пожежа у двох квартирах на третьому та четвертому поверхах п'ятиповерхового будинку.

У Києві внаслідок обстрілу окупантами у житловому багатоповерховому будинку сталася пожежа. Загинула одна людина, ще шестеро постраждали.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

Як стало відомо, пригода сталася близько 11:15 у Подільському районі міста. Там внаслідок падіння осколків крилатої ракети, яку випустили окупанти, сталася пожежа у двох квартирах на третьому та четвертому поверхах п'ятиповерхового будинку.

“Об 11:42 займання було локалізовано на загальній площі 25 квадратних метрів та об 11:49 — ліквідовано. За попередньою інформацією, загинула 1 особа та 6 осіб травмовано, з яких 5 осіб госпіталізовано до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів”, — повідомили в пресслужбі ДСНС України.

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