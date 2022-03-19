Війна Росії з Україною: з початку бойових дій російські окупанти провели 1403 авіаційних нальоти

Війна Росії з Україною: з початку бойових дій російські окупанти провели 1403 авіаційних нальоти

Противник не виконав головні завдання щодо вторгнення в Україну.

З початку бойових дій російські окупанти провели 1403 авіаційних нальоти. Міністерство оборони України повідомило, що противник намагається продовжувати стратегічну наступальну операцію.

Про це під час брифінгу заявив речник Міноборони України Олександр Мотузяник.

За його словами, противник не виконав головні завдання щодо розгрому угруповань Збройних Сил України, оточення Києва, виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей і встановлення контролю над лівобережною частиною України.

Але частково ворог досягнув мети на Донецькому напрямку. Зараз окупантів зупинено у напрямку на Миколаїв.

“З початку бойових дій противник завдав 291 ракетний удар, застосовано 459 ракет наземного, морського та повітряного базування, провів 1403 авіаційних нальоти”, - сказав Мотузняк.

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