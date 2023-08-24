Війна ще далека від завершення: ексгенерал Великої Британії про ймовірні сценарії закінчення бойових дій в Україні

Війна, яку розв’язала Росія проти України, ще далека від завершення. На швидкість припинення бойових дій, зокрема, впливає і міжнародна підтримка: чим її буде більше, тим швидше буде поставлена крапка у бойових діях.

Про це ВВС розповів генерал у відставці Річард Берронс.

“Слід розуміти, що коли війни починаються, обидві сторони вірять у швидку перемогу. Але у дійсності все не так. І ця війна не така. Ми маємо розуміти, що в день, коли стихнить стрілянина, географія не зміниться - Росія залишиться там, де була. Вона може бути охоплена внутрішніми чварами, але залишиться там, де і є. І Україна буде там, де зараз - великою європейською державою, хлібним кошиком для багатьох країн світу”, - розповів Річард Берронс.

За його словами, вирішальним фактором для перемоги буде воля українського народу. Зараз немає жодних ознак, що у когось є бажання припинити воювати.

“Успіхи українців показують: перемога на полі бою можлива. Потрібні терпіння, час, гроші, зброя та мобілізація підтримки заходу. А війна припиниться, коли обидві сторони усвідомлять, що більше нічого не здобудуть. Гадаю, Росія тоді ще буде контролювати якусь частину української території, а про її вихід звідти можна буде домовитися за столом перемовин, або ні. Однак для України після завершення війни буде два моменти: масивна міжнародна компанія з відбудови держави та членство в НАТО”, - підкреслив генерал.

Він також додав, що викликом для нашої держави буде те, що Україна буде захищена 5 статтею Альянсу, а з іншого боку - не можна буде навіть думати про будь-які розв’язання конфліктів військовим шлях.

“Але зараз зрозуміло, що ця війна ще далека від завершення”, - зазначив Річард Берронс.

Нагадаємо, що Норвегія передасть Україні винищувачі F-16.

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