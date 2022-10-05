"Війна ще не закінчилася, ми повинні продовжувати постачати Україні важке озброєння" - МЗС Польщі

Україна перемагає, але війна ще не закінчилася, тому необхідна допомога Збройним силам України важким озброєнням та військовим спорядженням. Також потрібні максимальний тиск на Росію санкціями і посилення військової присутності на східному фланзі НАТО.

Про це у своєму виступі на конференції "Російська війна проти України" в Анкарі сказав політичний директор МЗС Польщі Вітольд Собкув, повідомляє "Укрінформ".

"Україна перемагає і за це їй велика наша шана, але війна ще не закінчилася. Ми повинні продовжувати постачати до України важке озброєння, військове спорядження та амуніцію; ми повинні продовжувати санкційний тиск, аби Росія була відрізана від новітніх технологій, ІТ-послуг. Маємо повністю відмовитися від російських енергетичних ресурсів, маємо протидіяти ідеології "руского міра" та пропаганді. Також маємо тиснути санкціями в індивідуальному порядку та на окремі компанії, посилювати візові обмеження, відключення банків від загальної системи розрахунків, також ми повинні посилювати наші східні фланги…", - наголосив Вітольд Собкув.

За його словами, слід також збільшити військову присутність ЗС США на східному фланзі НАТО, як у Польщі, так і в інших країнах, розміщенням кількатисячних підрозділів, а не лише штабів.

Нагадаємо, американський сенатор допустив можливість удару РФ по аеропортах у Польщі.

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