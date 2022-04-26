Гра у війну стала основною для дітей: психологи розповіли, коли батькам варто насторожитись

Діти, котрі пережили окупацію росіян беруть до рук іграшкову зброю і чітко знають, хто їх ворог, а лексикон поповнюється геть не дитячими словами.

Чи варто непокоїтися, коли діти не випускають з рук іграшкову зброю, в ТСН.

З автоматом напереваги семирічний Єгор Шеміт біжить своєю вулицею, вщент забитою обгорілою російською військовою технікою. Він пережив місяць російської окупації, а після відходу російської армії взявся за зброю. «Щоб захищати Україну від російських військових поганих. Дуже долго були, стріляли повсюди» , - розповідає про пережитий страх хлопчик.

На автомат пішов штахетник, а червоні пластикові кришки стали за приціл та курок, хлопчик змайстрував «зброю» самостійно. Із цієї іграшкою в руках і побачили Єгора піротехніки, що приїхали на розмінування Із Чернігова в Шестовицю. «Він виглядав з-під паркану, був одягнутий у військову форму, український прапор, він був з дерев’яним автоматом… Казав, що охороняє вулицю , бо тут стояли російські війська», - розповідає речниця управління ДСНСУ Чернігівської області Ірина Щукіна.

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На Єгоровій вулиці вціліло лише три хати, окупанти під людські двори підігнали три машини з боєприпасами. У будинку Віктора, як і інших його сусідів, шансів вистояти - не було. «Загалом 240 крупнокалиберніх снарядов тут рвалося години три, не меньше», - розповідає чоловік.

Коли тут усе вибухало та палало - Єгор разом із бабусею-опікункою ховався в погребі, після цього до ігор хлопчика додалася війна, в яку раніше він не грався. Тепер тутешні малюки тільки в неї і граються. Сусідський Данило - на рік старший за Єгора - допомагав майструвати другий автомат.

Довоєнні мирні іграшки валяються в піску як непотріб, а в лексиконі цих дітей з’явилися нові слова. У калюжі хлопчаки поставили блокпост на воді, а поруч із ним - міст. «Понтонний, можна прохідний говорити», - пояснює хлопчик.

До комплекту саморобної зброї в Єгора додалась і справжня, у ящик з-під патронів він складає відстріляні гільзи.

Жахатися дитячих ігор у війну не варто, кажуть психологи. Дітям стає легше, коли так граються. Вони випускають емоції, які довелося пережити під час окупації і які словами ще не можуть передати Але батькам варто спостерігати, щоб у цих іграх не було тривалої агресії.

«Діти хочуть перемоги і вони створили у грі, вона не є небезпечною, але коли у грі є просто насилля і дитина вже починає мінятися у своєму стані, або спостерігаємо , що у неї починається такий напружений погляд , напружене тіло і вона нібито переживає інтрузію, флеш-бек того, що вона бачила, ось коли ми це бачимо , обов’язково треба звернутися до фахівців», - пояснює психолог Наталя Простун.

Чи варто непокоїтися, коли діти граються іграшковою зброєю

Автомат уже з металевим прицілом Єгорові подарували піротехніки, які потоваришували з хлопчиком. Вони й навчили його розумітися на зброї. І головне - як поводитися з тим, що по собі залишили російські окупанти. «Ось це це взагалі є найнебезпечніше, схоже на консервні банки. Це димові чашки, діткам не можна чіпати», - пояснюють хлопчику фахівці і просять приглядати, щоб ніхто нічого не чіпав

Автомат подарований чернігівськими піротехніками тепер улюблена іграшка Єгора Шеміта. Але його дитяча мрія насправді інша - хлопчик хоче забути пережите і мріє про мир в Україні.

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