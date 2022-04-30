Війна так послабила Росію, що вона змушена планувати менше військової техніки на параді в Москві – Зеленський

Війна так послабила Росію, що вона змушена планувати менше військової техніки на параді в Москві – Зеленський

Водночас, Україна активно комунікуємо з партнерами для посилення санкцій проти РФ.

Війна так послабила Росію, що вона змушена планувати меншу кількість військової техніки на параді в Москві.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у зверненні 30 квітня.

"Наші захисники знищили вже понад тисячу російських танків. Майже 200 російських літаків. Майже дві з половиною тисячі броньованих бойових машин. Звісно, в окупантів ще є техніка в запасах. Так, у них ще залишаються ракети для ударів по нашій території. Але ця війна вже послабила Росію так, що вони змушені планувати навіть меншу кількість військової техніки для участі в параді в Москві", - зазначив він.

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Президент наголосив, що Україна водночас активно комунікуємо з партнерами для посилення санкцій проти Росії. "За Маріуполь, за всі зруйновані міста й громади України, за воєнні злочини проти наших людей. За ракетні та авіаудари по території України", - зазначив він.

Крім того, президент повідомив, що російські війська збирають додаткові сили для нових атак на сході України та назвав, де окупанти концентрують свої зусилля.

Зеленський додав, що у війні в Україні Росія втратила вже понад 23 тисячі своїх військових.

Звернення Володимира Зеленського за підсумками 66-го дня війни з Росією

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