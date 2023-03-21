Війна тлітиме в серці Європи: у Зеленського попередили прихильників Путіна про наслідки "замороження конфлікту" 

Подоляк закликав зробити "правильні висновки і не вживати слово "мир" в інтересах РФ".

В Офісі Зеленського наголосили, що "будь-яка спроба "заморозити конфлікт" в Україні, як цього хочуть деякі західні прихильники Росії та Путіна, означатиме продовження війни "в серці Європи".

Таку думку озвучив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

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"Будь-яка спроба "заморозити конфлікт", перевести його в затяжний формат, "припинити вогонь" означатиме одне – наявність незакінченої війни, що тліє в серці Європи, та постійне роз'їдання основ глобальної безпеки. Робіть правильні висновки і не вживайте слово "мир" в ru-інтересах", - йдеться у його дописі.

Нагадаємо, в Україні до 15 років засудили ще 20 депутатів Держдуми РФ, які підтримали визнання "Л/ДНР". Більше про це читайте ТУТ.

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