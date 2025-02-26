Війна триватиме: у The New Yorker назвали три сценарії розвитку подій в Україні

Перший сценарій буде надто витратним для Трампа, на другий не погодиться Україна, тому залишиться третій — продовжувати воювати з агресором.

З огляду на останні заяви політиків та події на фронті, аналітики припускають три сценарії розвитку подій в Україні. Але найімовірніший з них – продовження війни зі значно меншою підтримкою США чи взагалі без неї.

Про це пише The New Yorker.

Видання зазначає, що перший “оптимістичний” сценарій передбачає, що президент США Дональд Трамп скористається важелями впливу, які є в США, щоб натиснути на обидві сторони конфлікту і домогтися міцного миру. Другий сценарій – “поганий” чи так званий "Мінськ-3" – полягає в тому, що Трамп насамперед зацікавлений у швидкому припиненні вогню і буде ігнорувати реальну потребу в політичному врегулюванні, тому невідомо, як довго триватиме такий "мир".

Й нарешті третій сценарій, "найімовірніший" припускає, що Трамп міг би почати переговори, "розчаруватися, занудьгувати і здатися, залишивши Україну і Європу наодинці".

"За найкращих обставин, з наймайстернішими дипломатами світу довгострокового врегулювання війни було б дуже важко досягти. Обидві сторони, як і раніше, далекі одна від одної у своїх основних вимогах, і не мають чіткого шляху до компромісу. Навіть елементарне припинення вогню за цих обставин є вкрай складним завданням", – наголошує автор статті.

Джеремі Шапіро з Європейської ради з міжнародних відносин вважає сценарій "Мінськ-3" пріоритетним для Трампа, оскільки він вимагатиме менше зусиль та часу і забезпечить досягнення мінімальної мети – припинення вогню.

"Неважко уявити, чим можуть закінчитися переговори. Ви даєте росіянам достатньо, щоб вони вважали переговори корисними, а потім змушуєте українців проковтнути це. І їдете додому", – пояснив Шапіро.

Але аналітика RAND Семюел Чарап вважає цей варіант нереальним, через те, що Україна на нього не погодиться, бо надто добре розуміє наслідки так званих "Мінських домовленостей".

"Це загальний принцип: якщо ви спробуєте нав'язати політичний порядок, який не має жодного легітимного підґрунтя, буде опір... Тож, якщо є угода, яка просто нежиттєздатна для України, вони [українці – ред.] її підірвуть. У них багато карт, силових і несилових, які вони можуть розіграти для підриву угод, укладених без їхньої згоди", – наголосив Чарап.

Тому третій сценарій розвитку подій в Україні виглядає найімовірнішим з усіх: війна триватиме, а підтримка США буде принаймні зменшена.

"Якщо американці продовжать поводитися так, як зараз, сформуються різні коаліції, які їм протистоятимуть. Це закон політики. Але коли це станеться і скільки часу триватиме – складне питання. І це надскладно для України, яка веде війну просто зараз", – вважає Шапіро.

Нагадаємо, європейські країни готові направити війська для забезпечення перемир’я в Україні. Президент Франції Еммануель Макрон разом із представниками французького уряду відвідав Вашингтон, щоб обговорити ситуацію в Україні з Дональдом Трампом.

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