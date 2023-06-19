"Війна триває": Подоляк розповів, що може очікувати Україну восени та взимку

Українцям слід готуватися до чергових масованих ударів ЗС РФ восени та взимку.

Про це заявив радник глави Офісу президента в інтерв'ю "РБК-Україна".

Подоляк зазначив, що громадянам України потрібно розуміти, що "велика війна все ще триває". Однак умови наразі відрізняються від початку конфлікту.

"Поки війна не закінчиться, необхідно бути готовими до всього і розуміти, що в Росії обмежена кількість інструментів для впливу на перебіг бойових дій. Вона покладається в основному на терористичні методи, такі як використання залишків крилатих ракет, балістичних ракет, гіперзвукових і безпілотних літальних апаратів" для атак на громадянське населення та критичну інфраструктуру, включаючи енергетичні системи", — сказав Подоляк.

Водночас представник ОП наголосив, що попри загрози обстрілів з боку РФ, Україна має вкладати значні кошти у відновлення та розвиток трансформаторних підстанцій, розподільчих мереж та інших інфраструктурних об'єктів.

"І це все держава робитиме. Але тим часом маємо розуміти, поки війна не закінчиться, Росія використовуватиме одні й ті самі терористичні інструменти. Маємо це усвідомлювати", — додав Подоляк.

Енергетичний терор окупантів

Російські окупанти від 10 жовтня 2022 року завдавали масовані ракетні удари по енергетичній системі України. Загарбники водночас запускали по кілька ракет по українських містах, щоб залишити українців без тепла та електрики під час зими.

Через дії окупантів по Україні запроваджувалися стабілізаційні та аварійні відключення електрики.

Заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що ворог переорієнтовує напрямки для завдавання ракетних ударів по Україні. Енергетична інфраструктура залишиться під прицілом. Водночас головною ціллю стають військові об'єкти, а також концентрація військ ЗСУ і логістика.

Він також наголосив, що удари по нафтобазах підтвердили те, що окупанти будуть намагатися знищити ті критичні елементи інфраструктури, які нам необхідні для успішного ведення бойових дій. Він додав, що енергетика також залишиться серед цілей ворога.

"Залишаться також об'єкти критичної інфраструктури, насамперед економічні - ті, які впливають на розвиток нашої держави. Це нафтопереробні підприємства, підприємства оборонно-промислового комплексу тощо", - зазначив Скібіцький.

Військовий експерт, полковник ЗСУ Владислав Селезньов вважає, що енергетичний терор Росії провалився, а тому мішенню окупантів може стати транспортна інфраструктура України.

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