Війна триватиме роками: Портников розбив ілюзії про швидкий мир до зими

Український журналіст Вітлій Портников / © ТСН

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Односторонні заяви України щодо термінів завершення війни не мають жодного значення з погляду реальності.Війна триватиме стільки, скільки у Росії вистачатиме ресурсів. Позицію Кремля змінить виснаження військової машини РФ.

Таку думку український журналіст Вітлій Портников висловив у ефірі програми «Говорить Великий Львів».

«Якщо ми можемо примусити президента Путіна піти на завершення війни до зими, це прекрасно. Якщо ми не можемо примусити Путіна піти на завершення війни до зими, значить Путін буде воювати стільки, скільки він буде вважати за потрібне. І в цьому році, і в наступному, і в 2028-му, тощо», — сказав Портников.

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Що змусить Путіна завершити війну проти України?

Він зазначив, що головне питання полягає в тому, чи має російський диктатор реальні ресурси для продовження війни.

«Я впевнений, що якщо у нього будуть ресурси для продовження війни, ніяка війна не закінчиться, а найближчими роками вона буде продовжуватися. Навіть не треба ілюзій жодних», — наголосив журналіст.

Він додав, що за наявності ресурсів війна триватиме, а за їх відсутності — припиниться. Також Портников зауважив, що не має значення, які заяви з цього приводу звучать у Києві, Вашингтоні чи Брюсселі.

За словами Портникова, головним завданням України є обмеження цих російських ресурсів.

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«Буде обмеження ресурсів — нам не потрібні будуть посередники, американці, європейці. Путін абсолютно спокійно підпише з будь-яким президентом України і з Зеленським будь-яку мирну угоду. З будь-яким розмежуванням військ по лінії їхнього знаходження або навіть з виведенням російських військ з певних позицій, де їм буде вже неможливо знаходитись», — вважає журналіст.

На його думку, за наявності у РФ ресурсів мирної угоди не буде, а країна-агресорка продовжуватиме наступ на українські території стільки, скільки матиме для цього можливості. Навіть у разі втрати можливостей для наступу, але за збереження ресурсів для ракетних ударів і атак безпілотниками, такі дії можуть тривати ще роками.

«Але ключ, який я вам казав, є — це виснаження ресурсів Росії. Будуть до зими виснажені ресурси — закінчиться до зими війна», — резюмував Портников.

Коли закінчиться війна — заяви української влади

Нагадаємо, як заявила наприкінці травня нардепка Ольга Василевська-Смаглюк, президент Володимир Зеленський повідомив «Слузі народу», що гаряча фаза війни може завершитися до листопада, оскільки зараз Україна має перевагу на фронті.

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У червні керівник Офісу президента Кирило Буданов повідомив про доручення від Зеленського докласти зусиль для завершення активних бойових дій до зими. За словами очільника ОП, Україна має план і достатні ресурси для того, щоб зупинити війну в листопаді — шляхом застосування сили або дипломатичних кроків. Буданов наголосив, що позиція президента є виваженою, проте успіх реалізації цього плану залежить також від готовності Кремля до реальних домовленостей.

4 червня Зеленський у відкритому листі закликав Путіна припинити війну, посилаючись на дані розвідки про плани РФ продовжувати бойові дії до 2028 року, розширювати географію конфлікту та втягувати нові країни. Український президент закликав російського диктатора до раціонального рішення і завершення безглуздого кровопролиття.

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