Війна у Чорному морі: як Україна може відповісти на загрозу Росії для “зернового коридору” — експерт

Небезпеку для вантажних суден, які прямуватимуть до українських портів, можуть становити російські морські міни та російська авіація в окупованому Криму.

Головною загрозою для іноземних суден, які після виходу Росії із зернової угоди спробують потрапити до українських чорноморських портів, стане російська авіація, яка дислокується в Севастополі та на інших аеродромах тимчасово окупованого Криму. Для захисту “зернового коридору” Україні знадобляться далекобійні системи ППО та винищувачі F-16.

Таку думку висловив в ефірі національного телемарафону військовий експерт Павло Нарожний.

За його словами, росіяни можуть перешкодити рухові вантажних суден, які намагатимуться вивозити збіжжя із українських портів, мінуючи шляхи пересування.

“Що ми можемо цьому протиставити: нам були передані протимінні кораблі. Нідерланди передавали, США, в якій кількості, я не знаю, і наскільки вони спроможні захистити – також...” - зазначив експерт.

Однак, головною проблемою для безпечного руху Чорним морем, на думку Павла Нарожного, буде російська авіація.

“Щоб знищити цю авіацію нам потрібні далекобійні системи ППО. Той самий Patriot – це 140 кілометрів від берега, тобто він не накриє всю акваторію. Іншими словами, повертаємося до питання F-16 – винищувачів, які змогли б захистить наші кораблі”, - наголосив він.

За підрахунками експерта, американські ракети "Гарпун", які мають далекобійність 240 кілометрів, можна запускати з літаків, що дозволить “відсунути” російську загрозу в Чорному морі на 300-350 км від берега. Далі — вантажні судна будуть знаходитися ближче до берегів Туреччини, захистити їх могла би ця країна.

Нагадаємо, нещодавно речниця Білого дому Карін Жан-П'єр повідомила, що новий пакет американської оборонної допомоги Україні містить засоби, які допоможуть посилити безпеку портів в умовах російських обстрілів.

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