Війна у Києві: в Мережі показали неймовірні фото роботи столичних рятувальників

Фотограф показав героїчну роботу столичних рятувальників.

Російська армія вже 20-ту добу обстрілює Київ. Через війну, яку розв'язав президент РФ Володимир Путін проти України, страждають житлові квартали міста та мирне населення. Рятувальники щодня розбирають завали та рятують життя людей під звуки тривоги.

Фотограф ДСНС Павло Петров, який з 24-го лютого оселився у відділку і жодного разу не ночував вдома, показав героїчну роботу столичних рятувальників, пише Reporters.

Він розповів, що багато київських рятувальників живуть у навколишніх містах, і чергують на змінах, поки їхні рідні у Чернігові, Бучі та Ірпені перечікують російські обстріли у бомбосховищах.

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