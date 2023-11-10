"Війна у точці неповернення": в ОП розповіли, до чого готуватися 2024 року

У Зеленського спрогнозували розвиток подій на фронті наступного року.

Повномасштабна війна, яка триває в Україні зараз перебуває у точці неповернення. Попри це, в України є чітке розуміння того, як буде розвиватись ситуація 2024 року.

Про це розповів радник Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю DW.

Що Україні потрібно для перемоги:

За словами Подоляка, Україні для перемоги необхідні наступні пункти:

перше - дещо скоригувати тактику, виходячи з тих ресурсів, які Росія використовує;

друге - дещо скоригувати стратегію з урахуванням тих домінантних переваг, які залишилися, які є в Росії, щоб ці переваги були ліквідовані;

третє - інвестиції в ті виробництва, які необхідно різко розвивати, щоб отримати технологічну перевагу;

четверте - різке підвищення тиску за рахунок самого технологічного компонента цієї війни на тій чи інші військові порядки Росії.

"Війна перебуває в точці неповернення. Тому у нас на 24-й рік, ну і на кінець 23-го абсолютно чітке розуміння, що потрібно", - констатував він.

Що загрожує РФ у разі поразки:

Радник ОП зазначив, що якщо РФ обвалить лінію фронту, її еліта припинить існувати, ну і, власне, перестане існувати Росія.

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"Мається на увазі не в географічному, а в політичному вигляді. У них будуть ті самі процеси, що були 1991 року, але тільки з більшими взаємними внутрішніми претензіями. Тому що їм пропонували модель одну, отримали іншу, заплатили за цю високу ціну, і безрезультатно", - зазначив радник голови ОП.

Що буде в разі поразки України

Водночас Подоляк зауважив, що Україна не забезпечить поразку Росії, то війна заморожується, а українська держава, її суб'єктність постійно перебуватиме під зовнішнім тиском.

"Росія вкладає великі ресурси у постійні теракти, у постійні внутрішні політичні конфлікти, Україна "в принципі матиме неспроможний внутрішній політичний простір", - наголосив він.

Додамо, глава держави також прокоментував російські наративи, які звучать в інфопросторі.

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