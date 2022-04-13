"Війна в активній фазі": у Міноборони попередили, що РФ може застосувати хімічну зброю в Києві та інших регіонах

"Війна в активній фазі": у Міноборони попередили, що РФ може застосувати хімічну зброю в Києві та інших регіонах

Нині ключовим завданням РФ є схід України.

До Києва повертатися наразі мирному населенню зарано, оскільки залишається не лише можливість поновлення наступу РФ, а й є високий ризик застосування хімічної зброї з боку Росії.

Про це розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону 13 квітня.

"Зараз ще рано повертатися, зокрема і до столиці. І треба не забувати, що сьогодні в державі є високий ризик застосування хімічної зброї з боку Росії, бо вони розглядають такі сценарії. І попри те, що вони випустили по Україні понад тисячу ракет, у них залишається величезний арсенал", - сказала вона.

За її словами, наразі керівництво України й оборонні сили розуміють можливість поновлення агресивних дій щодо інших регіонів, не тільки сходу. І ЗСУ готові боронити території.

"Сьогодні ключове завдання РФ - це схід України і вони намагаються закріпитися на географічних кордонах Луганської та Донецької областей. Вони розглядають на сьогодні Херсонську і Харківську області, як області застосування своїх сил. Водночас можлива загроза і щодо інших регіонів. Тому на сьогодні не варто розслаблятися, війна є в її активній фазі. Ми не можемо говорити, що спадає активність, зменшуються бої. Вони є, просто тривають на сході України, і дуже запеклі бої. І в залежності від того, як будуть розвиватися обставини в інших регіонах, буде зрозуміло, чи буде ворог просуватися далі", - розповіла Маляр.

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