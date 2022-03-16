Війна в Харкові: який вигляд має зруйноване місто зараз (фото)

Війна в Харкові: який вигляд має зруйноване місто зараз (фото)

Росія вбила щонайменше 234 харків'янина, із них 13 - діти.

Росія зруйнувала українське місто Харків. Через численні обстріли окупантів знищено сотні житлових будинків, а тисячі мирних людей втратили домівки. Тисячі дітей не повернуться за парти до своїх шкіл, бо їх зруйнувала російська армія. Не вціліли також понад два десятки дитячих садочків. Центр міста перетворився на руїни.

ТСН.ua публікує фото наслідків "руського міра" в Харкові.

Наразі рятувальники продовжують проводити пошукові роботи. На місці зруйнованих будівель за весь час війни вдалося врятувати 189 людей.

Росія з початку війни проти України вбила щонайменше 234 харків'янина, із них 13 - діти (станом на 15 березня).

Зазначимо, що Харків продовжує тримати оборону, а Збройні сили України надійно утримують свої позиції і не дають просунутися ворогу. Українські бійці змусили противника відступити на попередні позиції.

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Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

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