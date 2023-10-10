Війна в Ізраїлі може підірвати світову економіку: в Politico назвали головні загрози

Несподівана атака палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль цими вихідними спровокувала нові заклики до посилення санкцій США проти Ірану та загрожувала підірвати зусилля з нормалізації відносин між Ізраїлем і Саудівською Аравією. Крім того, могла призвести до розширення конфлікту між ізраїльтянами та сусідами. Будь-який із цих факторів може загрожувати стрімким зростанням цін на пальне.

Про це пише Politico.

Ціни на пальне підскочили

Як зазначає видання, світові енергетичні ринки знову опинилися під загрозою.

"Ціни почали зростати, щойно ринки відновили торгівлю в неділю ввечері, 7 жовтня, глобальний орієнтир піднявся на 5 відсотків до майже 89 доларів за барель одразу після 21:30. До 9:00 ранку понеділка ціна впала нижче 88 доларів", - йдеться у повідомленні.

Байден між двох вогнів

Зокрема, економічні негаразди та війна додають труднощів президенту Джо Байдену, оскільки наступного року на нього чекає переобрання через постійні занепокоєння щодо інфляції в той самий час, коли союзники США в таких країнах, як Німеччина, стикаються з популістським повстанням, частково пов’язаним із витратами на енергоносії.

Війна в Ізраїлі / Фото: Associated Press

"Одразу ж Байден зіткнувся із закликами як демократів, так і республіканців посилити застосування санкцій, що обмежують експорт нафти Іраном, головним спонсором і прихильником ХАМАСу", - пише видання.

Постачання нафти

Глобальні постачання нафти вже були збурені війною Росії проти України та пов’язаними з нею санкціями Заходу проти експорту нафти з Москви. Ці ціни трохи впали минулого тижня, але багато аналітиків готуються до різкого зростання найближчими днями або тижнями.

"Ціни, ймовірно, зростуть не стільки через те, що конфлікт зараз впливає на будь-яке постачання нафти, скільки через побоювання, що конфлікт може залучити інших гравців, як-от Іран, який підтримує ХАМАС, – сказав Енді Ліпоу, керівник відділу енергетики консалтингової фірми Lipow Oil Associates.

Торік Іран був восьмим за величиною виробником нафти у світі, експортуючи близько 2 мільйонів барелів на день у серпні, незважаючи на санкції, спрямовані на те, щоб змусити Тегеран відмовитися від своїх ядерних амбіцій.

Палестинці перевозять захопленого ізраїльського цивільного (в центрі) із Кфар-Аза до Сектору Гази, 7 жовтня 2023 року / Associated Press

Енергетичні аналітики кажуть, що компанія стала вмілішою в ухиленні від торговельних санкцій, використовуючи транспортні перевезення від судна до судна, щоб допомогти їй переміщувати все більші обсяги нафти зі знижкою до Китаю.

"Ці атаки підсилюють потребу в агресивнішій політиці США та Ірану, яка ефективніше позбавляє режим і його помічників ресурсів", - сказав сенатор Джим Ріш з Айдахо, головний республіканець у Комітеті Сенату з міжнародних відносин, у заяві в суботу.

Санкції проти Ірану

Високопоставлений чиновник адміністрації заявив у неділю, що Байден не вагався щодо стримування поганої поведінки Ірану.

"Ми запровадили санкції проти Ірану за підтримку ХАМАСу та інших терористичних організацій. Це буде тривати, повірте мені", - наголосив чиновник.

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Деякі аналітики енергетичної галузі заявили, що очікують, що Байден справді посилить застосування санкцій - це може призвести до того, що світові ціни на нафту перевищать символічну позначку в 100 доларів за барель.

Напад ХАМАСу на Ізраїль

Зазначимо, світ по різному відреагував на війну в Ізраїлі. Якщо Україна та Євросоюз висловлюють Ізраїлю співчуття, а США обіцяють підтримку, то Іран відкрито підтримує нападників, а Росія відповідає черговою порцією пропаганди.

Президент Ізраїлю Іцхак Герцоґ закликав світових лідерів визнати ХАМАС терористичною організацією.

Пентагон закликав Конгрес США ухвалити рішення про додатки фінансування, щоб військові змогли забезпечити виробництво та закупівлю боєприпасів припасів для України та Ізраїлю.

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