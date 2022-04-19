Війна в Україні: 13 різних країн порушили кримінальні провадження стосовно військових РФ

Окупантів, які воюють на території України, будуть переслідувати в усьому світі.

13 різних країн порушили кримінальні провадження стосовно злочинів, які вчиняють російські військові на території України.

Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр юстиції України Денис Малюська.

"Це важливий меседж для росіян та їхніх військових, які воюють на території України, що їх будуть переслідувати в усьому світі. Вже 13 різних країн порушили кримінальні провадження стосовно злочинів, які вчиняють російські військові на території України. Такі кримінальні провадження мають універсальну юрисдикцію", – сказав він.

Окрім того, за словами міністра, відкрито кримінальне провадження в Гаазі та на території України. Нам буде простіше впіймати таких людей та винести їм вирок.

Також, за словами Малюськи, є ще цивільний комплекс справ щодо стягнення компенсації, спільні арбітражі про захист інвестицій. Матеріали для цих судів станом на зараз збирають різні фахівці - в кожному конкретному випадку це можуть бути різні кейси. Зараз - це спільна слідча група – українські спеціалісти й представники іноземних країн, наприклад, таких як Польша та Литва.

Малюська зазначив, що прокурор Міжнародного суду в Гаазі теж надішле певну кількість людей до України для збору доказів проти російських військових. Доказами можуть бути дані супутників, дані, які знаходяться у відкритому доступі, та дані, отримані шляхом приєднання до спільної слідчої групи. Важливу для розслідування злочинів роль відіграє така міжнародна організація, як Євроюст, створена для координації органів, які розслідують міжнародні порушення.

За словами міністра, сьогодні на засіданні уряду погодили і подали до ВР законопроєкт, який регулює співпрацю України з Міжнародним кримінальним судом для притягнення російських військових до відповідальності.

Нагадаємо, раніше Арестович заявив, що "дає 99%" на те, що наступ російських військ на Донбасі та Півдні провалиться.