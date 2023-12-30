Війна в Україні 2024-го: військовий експерт спрогнозував дії РФ та ЗСУ

Тактика російських окупаційних військ на фронті говорить про те, що загарбники хотіли би ще цієї зими досягти певних територіальних здобутків - особливо на сході. Ймовірно, у планах РФ було захоплення Донбасу до кінця 2023-го. Втім, успіху окупанти не досягнули.

Яка ситуація на фронті зараз та до чого готуватися 2024-го в ефірі телемарафону розповів військовий експерт Олександр Мусієнко.

"Окупанти (Ред.) вирішили обмежитися рапортуванням Шойгу Путіну про те, що вони пройшли в районі Мар’їнки близко 3 км від березня цього рок - фактично, зруйнувавши цей населений пункт своєю артилерією",- каже Мусієнко.

Експерт вважає, що до весни наступного року на лінії фронту російські окупанти особливо зосередяться в атаках на сході та півдні.

"Зараз зростають певні такі наступальні дії ворога на Оріхівському і Запорізькому напрямку. Наші сили там стримують. Але, я допускаю, що протягом зими і навіть початку весни російські війська, скажімо так, можуть отримати певні тактичні незначні здобутки, які не призведуть до оперативно-стратегічних проривів. Тобто, якогось значного руху прориву в них не буде. Тому що українські сили впевнено тримають лінію оборони, незважаючи навіть, якщо доводиться десь відійти, здійснити тактичний відступ. Ситуація під контролем",- наголошує Мусієнко.

Разом з тим він прогнозує, що українські війська будуть перебувати в активній обороні та намагатися максимально зменшувати наступальний потенціал армії РФ, збільшуючи втрати ворога в живій силі, техніці, силах та засобах.

"Далі, я не виключаю, що можуть бути певні зустрічні контратаки і бої, які вже можуть призвести до успіху українських військ. Крім того, залишається певна інтрига на майбутнє щодо плацдарму на лівобережжі Херсонщини в Кринках. Не виключено, що там можливе пожвавлення з нашого боку наступальних дій", - наголосив Мусієнко.

За його словами, нинішня ситуація на лінії фронту складна. Втім, немає жодних підстав для фатальних настроїв та прогнозів. експерт акцентує, що Москва не досягла стратегічних цілей і немає зараз можливості їх досягти. Крім того, загарбники не в силах зараз "активно просунутись".

"Ми не виграли ще – це теж треба визнавати. Так, у нас є частина територій, яка поки ще окупована російськими військами. Але це теж не є перемога Росії. Оцінюючи ситуацію, яка зараз є на фронті, я не бачу жодних приводів для якихось фатальних та апокаліптичних настроїв чи прогнозів. Ситуація не проста, але атаки ворога відбиваються. Якісь тактичні здобутки вони можуть отримати, але здобути якісь значні просування, абсолютно ні", - наголошує Мусієнко.

Нагадаємо, в ISW проаналізували "сигнали" диктатора РФ Володимира Путіна про готовність до переговорів. Зазначається, що Кремль не зацікавлений в добросовісних переговорах щодо припинення війни, незважаючи на повідомлення про те, що західні політики стають більш прихильними до можливого діалогу Москви і Києва.

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