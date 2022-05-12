Війна в Україні: Арестович розповів, хто і коли пропонував Зеленському евакуюватися

Президенту Володимиру Зеленському кілька разів пропонували евакуюватися. Утім, він сказав, що залишиться.

За словами радника ОП Олексія Арестовича, Зеленському пропонували евакуацію, за чутками, один раз британці, один – американці.

"Чи двічі. Було це десь на третю добу війни, коли почали лютували ДРГ, коли біля заводу Артема на Лук’янівці були бої, коли по офісу третій чи четвертий раз стріляли. Спочатку охорона пропонувала на другий день. Люди, які розбираються у військових питаннях, прийшли і сказали: "Володимире Олександровичу, при всій повазі - ми не вистоїмо, швидше за все, давайте продумаємо шляхи евакуації. Зеленський, за словами Арестовича відповів: "Я не хочу нічого чути. Дайте автомат, будемо воювати. Я залишуся тут", - розповів Арестович у розмові з російським журналістом і правозахисником Марком Фейгіним 12 травня.

"Але всі люди, які розбираються у воєнних питаннях, були впевнені, що ми не витягнемо, що ми загинемо", - додав він.

Нагадаємо,, раніше Арестович оцінив ймовірність нового вторгнення з Білорусі.

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