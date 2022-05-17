Війна в Україні: Арестович розповів, яку команду отримали російські військові

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович вважає, що російська армія отримала вказівку захопити позиції, на яких потім буде зручніше оборонятися.

Для виконання поставленого завдання окупанти займають пагорби, населені пункти та природні рубежі.

Про це радник керівника ОП розповів у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним 17 травня

"На всіх напрямках зараз російські війська отримали приблизно таку команду. Це з відкритих джерел, жодної таємниці тут немає. Просто це видно за їхніми діями. Захопити позиції найкращі для утримання оборони на цій ділянці місцевості.

Тобто в них за задумом, я так розумію, просто бачу, що вони роблять, вони намагаються вийти на ділянки, які зручніше обороняти. Переважно це пагорби, населені пункти та природні рубежі на зразок річок, ярів", - сказав Арестович.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що війна з Росією переходить у затяжну фазу.

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