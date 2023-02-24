"Війна в Україні була неминучою": Джонсон розповів про помилки Путіна

Джонсон заявив, що 2023 році Україна має здобути перемогу над Росією.

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розповів, що Путін вчинив катастрофічну помилку.

Про це Джонсон розповів ексклюзивно в прямому ефірі ТСН.

За його словами, війна в Україні була неминучою.

«Путін просто хотів показати, що він може відбудувати Радянську імперію, утім, не зважав на той факт, що Україна — демократична незалежна країна, що Україна обрала собі інший шлях, відійшла від Росії, що вона прямує до Європи, має європейські амбіції", - сказав Джонсон.

Він додав, що таким чином російський агресор планував вирішити свої внутрішні негаразди та заодно піднести свою популярність серед росіян.

"Про це йшлося, а не про те, про що він написав влітку 2021 року у своїй божевільній статті. Батальйонно-тактичні групи скупчилися на українському кордоні. Ми бачили, що це річ неминуча. Але це шаленство і божевілля. На жаль, Україні було непереливки. Він хотів взяти Київ упродовж кількох днів, але зрозумів, що, в першу чергу для нього, це катастрофічна помилка"

Борис Джонсон також переконаний, що 2023 рік має стати роком української перемоги.

"Що швидше Україна переможе, то ліпше буде всім. Треба допомогти їй це зробити», - підсумував він.

Додамо, колишній прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон офіційно заявив, що претендує на посаду генерального секретаря НАТО.