Війна в Україні дає Ердогану можливість розширити свій вплив – WSJ

Турецький лідер відіграє ключову роль у Чорноморському регіоні під час прогресування конфлікту.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган поглиблює військову підтримку України з боку своєї країни, зберігаючи при цьому відкриту лінію зв’язку зі своїм російським колегою Путіним, оскільки він намагається розширити роль своєї країни як регіонального посередника влади.

Про це пише The Wall Street Journal.

Останніми місяцями найвідоміший турецький виробник зброї Baykar розпочав будівництво нового заводу в Києві, який подвоїть свої потужності з виробництва озброєних безпілотників. Минулого місяця Туреччина передала українським ВМС новий корвет на церемонії, в якій взяли участь міністр оборони України Олексій Резніков і перша леді Олена Зеленська. Корабель типу Milgem зараз є найбільшим в українському флоті, який розширюється, щоб кинути виклик домінуванню Росії в Чорному морі та демонструє зростаючий вплив Туреччини.

Туреччина також поставила бронежилет, який носить президент України Володимир Зеленський, а також бронежилети та військову техніку для українських сил. І коли пан Путін пригрозив знову запровадити блокаду експорту зерна з України через Чорне море, пан Ердоган втрутився, щоб забезпечити надходження важливих поставок і приборкати різке зростання світових цін на продовольство.

Таким чином Ердоган посилює репутацію Туреччини як важливого регіонального гравця, а це завдання полегшує один ключовий елемент: його готовність дозволити приплив російських грошей до Туреччини після того, як західні санкції відрізали Москву від більшої частини світової економіки.

Турецький президент зараз є одним із небагатьох світових лідерів, які регулярно спілкуються з кремлівським диктатором, обіцяючи збільшити торгівлю з Росією, незважаючи на санкції, запроваджені після початку війни, і забезпечуючи важливий випускний клапан.

"Це здається недосконалим, але ідеальним з точки зору просування власних інтересів Туреччини в контексті балансу, який вона намагається досягти між Росією та Україною", – вважає колишній керівник відділу міжнародної безпеки МЗС Туреччини Альпер Коскун.

Україна, схоже, також не надто заперечує проти цього, доки турецькі поставки озброєнь тривають.

"Ми розуміємо позицію Туреччини як своєрідного посередника між нами і Росією", – сказав генерал-майор Володимир Гаврилов, заступник міністра оборони України.

Війна в Україні надала Туреччині можливість розвивати свою зростаючу оборонну промисловість, одночасно просуваючи свої зовнішньополітичні цілі після серії проксі-війн з Росією в Сирії, Лівії та Південно-Кавказькому регіоні. Пан Ердоган не приховує своїх глобальних амбіцій, продаючи турецькі безпілотники 24 країнам світу, посилюючи дипломатичний вплив у Центральній Азії через Раду тюркських держав і поглиблюючи відносини з низкою близькосхідних держав цього року в рамках дипломатичного перезавантаження.

Роль Ердогана у "зерновій угоді"

Міноборони Росії 29 жовтня повідомило, що зупиняє дію "зернової угоди" після вибухів в окупованому Севастополі, внаслідок яких були пошкоджені кораблі Чорноморського флоту РФ.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, який посприяв домовленностям про надання зернового коридору РФ для вивезення українського зерна з морських портів, прокоментував заяву РФ про призупинення її участі в домовленості. Він зазначив, що завдяки зерновому коридору з України вдалося вивезти понад 9,3 млн тонн продукції, тим самим знизивши продовольчу кризу.

2 листопада Ердоган заявив, що рух суден з українськими зерновими продуктами відновлено. Перед цим він провів телефонну розмову з очільником Кремля Путіним.