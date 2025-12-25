ЗСУ на фронті / © Associated Press

Реклама

Росія не полишає спроб захопити нові українські території, продовжуючи тиск на кількох напрямках одночасно. Протягом останньої доби лінія фронту зазнала змін як на користь Сил оборони України, так і на користь агресора.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Мапа бойових дій / © Інститут вивчення війни (ISW)

На одному з найгарячіших напрямків Донбасу — Покровському — українським захисникам вдалося покращити своє тактичне положення. Аналітики посилаються на геолокаційні кадри, опубліковані 24 грудня.

Реклама

Відеозаписи свідчать про те, що Збройні Сили України здійснили успішну контратаку та просунулися у північно-західній частині Покровська, відтіснивши ворога.

Мапа бойових дій / © Інститут вивчення війни (ISW)

Чи є просування росіян у Гуляйполі

Водночас складною залишається ситуація на Запорізькому напрямку. За даними ISW, окупанти мають підтверджені успіхи у місті Гуляйполе.

Геолокаційні дані за 24 грудня показують, що російські війська просунулися у південній частині міста. Більше того, аналітики зазначають, що фактичне просування ворога у південних та північно-східних районах Гуляйполя є глибшим, ніж вважалося раніше.

На решті ділянок фронту у Запорізькій області та на Херсонському напрямку підтверджених змін лінії зіткнення не зафіксовано, попри спроби штурмів з боку РФ.

Реклама

Мапа бойових дій / © Інститут вивчення війни (ISW)

Яка ситуація на Півночі та Сході

Аналітики ISW також проаналізували ситуацію на інших ділянках фронту, де ворог намагається вести наступальні дії, але не досяг успіху:

Сумщина та Харківщина: Ворог продовжував атаки на півночі Сумської та Харківської областей, а також у напрямку Великого Бурлука, проте лінія фронту залишилася без змін.

Куп’янський напрямок: Росіяни штурмували позиції ЗСУ безпосередньо поблизу Куп’янська, а також біля Петропавлівки, Піщаного та Степової Новоселівки. Просування не зафіксовано.

Лиманський та Сіверський напрямки: Окупанти вели бої на Слов’янсько-Лиманському та Сіверському відтинках фронту, але успіху не досягли.

Донеччина: На напрямку Костянтинівка — Дружківка та у районі Добропілля ворог намагався атакувати, однак підтвердженого прогресу немає.

Також безрезультатними залишилися спроби наступу росіян на Новопавлівському та Олександрівському напрямках.

Нагадаємо, на Покровському напрямку російські окупанти продовжують атакувати дрібними піхотними штурмовими групами, які послідовно знищуються Силами оборони, що свідчить наявність у ворога великих резервів живої сили.