Війна в Україні: хто із військових наразі отримує 100 тисяч гривень 

Тепер оклад залежатиме від того, чи перебуває військовий у тилу, чи в зоні бойових дій.

Від 1 лютого Кабмін змінив підхід до виплат військовослужбовцям. У Міноборони це називають справедливим підходом до виплат. Але виникає чимало запитань до меж цієї справедливості.

Про всі нюанси розповів очільник Міноборони Олексій Резніков в інтерв'ю Ліга.

"Ми отримували сигнали саме від бійців про те, що хлопці, які реально на "нулі" і ризикують, отримують 100 000 грн. А сили забезпечення, які за 20-30-40 км не ризикують так своїм життям, але теж отримують 100 000. Це несправедливо. Паралельно є військовослужбовці, в яких немає навіть бойового розпорядження", - сказав міністр.

"Але нам з вами ще воювати. Не забувайте, що в нас є втрати. Родинам загиблих ми маємо заплатити по 15 млн грн. Пораненим теж. Це серйозне навантаження на бюджет, маємо бути до цього готовими. Оте "заощадження" – це ресурс, який дозволяє нам забезпечити живу тканину сектору безпеки. ЗСУ – найбільший роботодавець в країні. Роботодавець має розуміти свій ресурс. Ми ж не заробляємо, а тільки витрачаємо. Але ми підняли базове грошове забезпечення на 30%. Сьогодні солдат-стрілець найменшої категорії, який мав 13 000 грн, має 20 000 грн. А це все контракти і майбутнє пенсійне забезпечення. У всіх, починаючи від солдата, відбулось збільшення", - додав Резніков.

Нагадаємо, від 1 лютого грошове забезпечення українських військових підняли приблизно на 30-35%. Додаткову винагороду в 30 000 грн більше не виплачуватимуть тим, хто в тилу. Але військовослужбовцям, які працюють у зоні бойових дій, далі нараховуватимуть по 100 000 грн.

Натомість усім збільшать щомісячне грошове забезпечення до 20 100 грн. Такі зміни діятимуть уже в березні.

Резнікова у відставку: Міністр оборони прокоментував чутки