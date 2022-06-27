"Війна в Україні має закінчитися до зими": Зеленський звернувся до лідерів G7

"Війна в Україні має закінчитися до зими": Зеленський звернувся до лідерів G7

Президент України Володимир Зеленський заявив у зверненні до лідерів країн G7, що війну з Росією необхідно завершити до зими.

Зеленський звернувся до лідерів Великої Британії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії та США через відеозв'язок у понеділок, 27 червня, у другий день саміту G7 у Німеччині.

Про це повідомляє Reuters.

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Президент попросив забезпечити Україну системами протиповітряної оборони, посилити санкції проти Росії, надати гарантії безпеки, допомоги в експорті зерна та у відновленні країни після війни.

Пізніше Зеленський написав, що Україна відчуває підтримку держав Великої сімки.

"У режимі відеоконференції звернувся до саміту лідерів G7. Україна відчуває підтримку держав Великої сімки. Дякую за оборонну та фінансову допомогу нашій країні в боротьбі з російським вторгненням. Для нас важлива й послідовна позиція країн G7 стосовно санкцій. Вони мають і надалі посилюватися, зокрема шляхом обмеження ціни на нафту, яку експортує агресор", - написав Зеленський.

Раніше начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що бойові дії на території України знизяться до мінімуму вже до кінця року.

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