Війна в Україні може спровокувати голодні бунти у бідних країнах - Світова організація торгівлі

Війна в Україні може спровокувати голодні бунти у бідних країнах - Світова організація торгівлі

Гендиректорка СОТ висловила стурбованість, що через конфлікт посівний сезон в Україні буде зірвано, а поставки добрив будуть обмежені.

Підвищення світових цін на продукти харчування через війну в Україні, яку розв'язала РФ, може спровокувати голодні бунти в бідних країнах.

Про це в інтерв'ю The Guardian заявила очільниця Світової організації торгівлі Нгозі Оконджо-Івеала.

"Я думаю, що ми повинні бути стурбованими. Вплив на ціни на продукти харчування та голод у цьому та наступному роках може бути значним. Їжа та енергія є двома найбільшими товарами у споживчих кошиках бідних людей у всьому світі. Найбільше постраждають бідні країни та бідні люди в бідних країнах", – сказала Оконджо-Івеала.

Вона зазначила, що 35 африканських країн залежать від продовольства, імпортованого з Чорноморського регіону, додавши, що Росія та Україна відповідають за 24% світових поставок пшениці. Україна зазвичай забезпечує половину пшениці Всесвітній продовольчій програмі, агентству ООН, яке забезпечує екстрені постачання країнам, які перебувають у конфлікті або зазнають стихійних лих, таких як голод.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 30-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова наголошує, що російські окупанти вбивають щонайменше 5 наших дітей щодня. Станом на 25 березня від рук росіян загинуло 135 дітей.

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