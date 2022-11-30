Війна в Україні може тривати до 2024 року: Жданов пояснив, що на це може вплинути

Війна в Україні може тривати до 2024 року - тобто до тих пір, поки в Росії не пройдуть чергові президентські вибори.

Війна в Україні може тривати до 2024 року. Саме в той рік пройдуть президентські вибори в Україні, Росії та США.

Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов.

“Затягування війни – одна з версій того, що всім буде вигідно перемогу підтягнути ближче до 2024 року. Що ж до Росії – ніхто, крім деяких країн, – не зацікавлений у збереженні її на геополітичній карті світу. Саме тому її послаблюють нашими руками, цією війною. Китай і США, можливо, тоді будуть правити світом. Але те, що США хоче опустити РФ на рівень третіх країн – 100%”, – розповів Олег Жданов.

Також він додав, що наступним етапом перемоги України над Росією може стати захід на територію РФ НАТО та утримання під контролем ядерного арсеналу.

Нагадаємо, що в Росії співробітникам чоловічої статі Адміністрації президента Путіна заборонили виїздити у відрядження за кордон.

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