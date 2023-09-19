Війна в Україні може тривати ще 6-7 років: Bloomberg про прогнози "Великої сімки"

Тому союзники бачать потребу в плануванні довгострокової військової та економічної підтримки України.

США та їхні союзники з "Великої сімки" очікують, що війна в Україні може затягнутися на роки вперед, тому закладають це у своє військове та фінансове планування.

Про це йдеться у статті Bloomberg.

Високопоставлений анонімний чиновник однієї з європейських країн G-7 сказав журналістам видання, що війна в Україні може тривати ще шість-сім років і що союзникам потрібно планувати фінанси, щоб продовжувати підтримувати Київ у такому тривалому конфлікті.

"Це набагато довше, ніж багато офіційних осіб очікували на початку цього року, але повільний прогрес у контрнаступі України в останні місяці пом’якшив очікування", – йдеться у статті.

За інформацією видання, лідери G-7, включаючи президента США Джо Байдена, донесли це повідомлення до Генеральної Асамблеї ООН цього тижня в Нью-Йорку, як причину для інших країн підтримати Україну.

"Представники G7 обговорили похмуру перспективу в кулуарах Генеральної Асамблеї ООН у понеділок увечері та погодилися, що конфлікт, ймовірно, ще триватиме в середньостроковій або довгостроковій перспективі", – розповів журналістам на умовах анонімності високопоставлений чиновник Державного департаменту США.

Довгострокова допомога Україні включатиме допомогу в енергетиці та інфраструктурі та, як очікується, зміцнить економіку країни, щоб стримувати Росію в майбутньому, сказав американський чиновник.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що війна Росії проти України не закінчиться найближчим часом, тому закликав готуватися до тривалої боротьби.

ТСН.ua зібрав усі можливі сценарії закінчення війни Росії проти України.

Читайте також: