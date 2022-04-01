Війна в Україні може закінчитися вбивством Путіна – колишній керівник британської розвідки

Стіл зазначив, що мирна угода з Путіним стане "однією з великих проблем, з якими Захід зіштовхнеться у майбутньому".

Колишній керівник британської розвідки Крістофер Стіл, який керував відділом Росії в МІ-6 в Лондоні, вважає, що війна в Україні може закінчитися вбивством Володимира Путіна або його відстороненням від влади.

Про це ексрозвідник сказав в інтерв'ю Sky News.

Так, за словами Стіла, з очільником Кремля не можна домовлятися, оскільки мирні договори можуть стати "однією з великих проблем, з якими Захід зіштовхнеться у майбутньому".

"Я не бачу, як ми можемо довіряти Путіну в будь-якому вигляді мирної угоди, яка складається зараз, і я не бачу, як ми можемо мати з ним справу з точки зору нормального розвитку бізнесу. Зрештою, президент Америки назвав його військовим злочинцем", - заявив колишній керівник МІ-6.

На запитання, як може закінчитися війна в Україні, якщо мирні переговори будуть зірвані Путіним, Стіл відповів: "Я думаю, що все закінчиться якоюсь угодою, але я думаю, що до цієї угоди ще далеко, і я думаю, що в ній, швидше за все, не буде Володимира Путіна. Я думаю, що він цілком може бути відсторонений від вищого керівництва, або навіть, можливо, вбитий своїми людьми".

Водночас колишня директорка Ради національної безпеки США Фіона Хілл заявляла, що Путін зараз боїться за своє життя і є "параноїком" щодо замаху.

The New York Times з посиланням на американських чиновників та розвідку писало, що між російським президентом Володимиром Путіним і його міністерством оборони, яке очолює Сергій Шойгу, зростає "постійна напруженість" через провал наступу в Україні. Раніше в Пентагоні сумнівалися, чи призначив Путін відповідального за "спецоперацію" в Україні, оскільки війська РФ поводяться на багатьох напрямках дуже хаотично.

Варто зазначити, військовий експерт Олег Жданов повідомляв, що у близькому оточенні російського президента Володимира Путіна, крім речника Дмитра Пєскова, нікого не залишилось. А сам очільник Кремля шукає зрадника, який злив план війни.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 37-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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