Війна в Україні може затягнутися на роки: у США озвучили похмурий прогноз

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що, найімовірніше, війна в Україна буде затяжною.
Американський генерал назвав війну в Україні боротьбою "сильних проти слабких".
Про це голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив під час підсумкової пресконференції в Пентагоні після віртуального засідання Контактної групи по Україні.
"Сьогодні 147 день після російського вторгнення, незаконного та неспровокованого, широкомасштабного, сильні проти слабких. Ця боротьба, швидше за все, буде тривалим конфліктом", - спрогнозував американський генерал.
Раніше Марк Міллі запевнив, що Донбас ще не "втрачений" Україною, за нього йдуть складні бої. Він також зазначив, що війна дуже інтенсивна і що зараз тривають бойові дії на виснаження.
"Впродовж 90 днів російське просування склало, можливо, 6-10 миль (близько 9,6-16 км). Це не дуже багато", – сказав генерал США.
GEN Milley: Today is day 147 since the Russian invasion, illegal and unprovoked, large scale, the strong against the weak. This fight will likely continue to be a protracted conflict. pic.twitter.com/u4IJOOXxhH— Department of Defense (@DeptofDefense) July 20, 2022
Нагадаємо, у середу, 20 липня, відбулась віртуальна зустрічі міністрів оборони країн Заходу у форматі "Рамштайн-4". Очільник Пентагону Ллойд Остін заявив, що ця зустріч була дуже корисною. За його словами, багато держав погодились допомагати Збройним Силам України озброєнням.
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