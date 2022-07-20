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Війна в Україні може затягнутися на роки: у США озвучили похмурий прогноз

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Війна в Україні може затягнутися на роки: у США озвучили похмурий прогноз

Фото: Associated Press

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що, найімовірніше, війна в Україна буде затяжною.

Американський генерал назвав війну в Україні боротьбою "сильних проти слабких".

Про це голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив під час підсумкової пресконференції в Пентагоні після віртуального засідання Контактної групи по Україні.

"Сьогодні 147 день після російського вторгнення, незаконного та неспровокованого, широкомасштабного, сильні проти слабких. Ця боротьба, швидше за все, буде тривалим конфліктом", - спрогнозував американський генерал. 

Раніше Марк Міллі запевнив, що Донбас ще не "втрачений" Україною, за нього йдуть складні бої. Він також зазначив, що війна дуже інтенсивна і що зараз тривають бойові дії на виснаження. 

"Впродовж 90 днів російське просування склало, можливо, 6-10 миль (близько 9,6-16 км). Це не дуже багато", – сказав генерал США.

Нагадаємо, у середу, 20 липня, відбулась віртуальна зустрічі міністрів оборони країн Заходу у форматі "Рамштайн-4". Очільник Пентагону Ллойд Остін заявив, що ця зустріч була дуже корисною. За його словами, багато держав погодились допомагати Збройним Силам України озброєнням. 

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