Війна в Україні може затягнутися на роки: у США озвучили похмурий прогноз

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що, найімовірніше, війна в Україна буде затяжною.

Американський генерал назвав війну в Україні боротьбою "сильних проти слабких".

Про це голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив під час підсумкової пресконференції в Пентагоні після віртуального засідання Контактної групи по Україні.

Також читайте Засідання у форматі "Рамштайн-4": голова Пентагону розповів про результати

"Сьогодні 147 день після російського вторгнення, незаконного та неспровокованого, широкомасштабного, сильні проти слабких. Ця боротьба, швидше за все, буде тривалим конфліктом", - спрогнозував американський генерал.

Раніше Марк Міллі запевнив, що Донбас ще не "втрачений" Україною, за нього йдуть складні бої. Він також зазначив, що війна дуже інтенсивна і що зараз тривають бойові дії на виснаження.

"Впродовж 90 днів російське просування склало, можливо, 6-10 миль (близько 9,6-16 км). Це не дуже багато", – сказав генерал США.

GEN Milley: Today is day 147 since the Russian invasion, illegal and unprovoked, large scale, the strong against the weak. This fight will likely continue to be a protracted conflict. pic.twitter.com/u4IJOOXxhH — Department of Defense (@DeptofDefense) July 20, 2022

Нагадаємо, у середу, 20 липня, відбулась віртуальна зустрічі міністрів оборони країн Заходу у форматі "Рамштайн-4". Очільник Пентагону Ллойд Остін заявив, що ця зустріч була дуже корисною. За його словами, багато держав погодились допомагати Збройним Силам України озброєнням.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.