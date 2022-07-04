"Війна в Україні може затягтися": ексочільник НАТО розповів про мету Путіна

Найбільший ризик зараз – це тривала війна в Україні, яку розпочала РФ на чолі з диктатором Путіним.

Затяжна війна служить цілям Путіна, тому що він вважає, що поки на сході України буде тліючий або заморожений конфлікт, він буде перешкоджати тому, щоб Україна домоглася реального прогресу, прогресу в зближенні з ЄС, з НАТО, також прогресу в економіці.

Про це сказав колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен в інтерв'ю РБК-Україна

Він зауважив, що росіяни є майстрами затяжних конфліктів. Як приклад він навів Грузію, а також Молдову і Придністров'я, де війська РФ вже десятиліттями. Крім того, в Криму і на Донбасі війна триває від 2014 року.

"І мене турбує те, що затяжний конфлікт служить цілям Путіна, тому що він вважає, що поки на сході України буде тліючий або заморожений конфлікт, він буде перешкоджати тому, щоб Україна домоглася реального прогресу, прогресу в зближенні з Євросоюзом, з НАТО, також прогресу в економіці.

Він знає, що якщо конфлікт на сході України триватиме, відновлення буде проходити важче. Так що я думаю, що найбільший ризик зараз в тому, що його мета (Путіна, – ред.) – це затягування конфлікту. Він не може здобути повну перемогу. Але з іншого боку, він просто намагатиметься тягнути це нескінченно", - пояснив Андерс Фог Расмуссен.

Нагадаємо, Зеленський спрогнозував бідність у Росії.

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