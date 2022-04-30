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Війна в Україні: на Донеччині українські військові знищили безпілотник МНС Росії - штаб ООС (фото)

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© Операція об'єднаних сил / Facebook
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У штабі ООС опублікували фото одного зі збитих безпілотників, на якому видно, що він належить МНС РФ.

На Донеччині українські військові знищили безпілотник МНС Росії.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці операції Об`єднаних сил.

"На Донеччині воїни-розвідники угруповання Об’єднаних сил успішно нищать ворожі багатоцільові безпілотні авіаційні комплекси російських окупантів "Орлан-10", - йдеться у повідомленні.

У штабі ООС опублікували фото одного зі збитих безпілотників, на якому видно, що він належить МНС РФ.

"Видно, зовсім тяжко в окупантів зі своїми безпілотниками. Чекаємо тепер у небі на їхні бойові дельтаплани і тактичні повітряні кулі з повітряними зміями", - додали в ООС.

Нагадаємо, у Міноборони України попередили про можливі ракетні удари російських військ з Чорного моря. Адже РФ зосередила там три носії крилатих ракет типу "Калібр". Сумарний залп цих носіїв становить близько 20 ракет.

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