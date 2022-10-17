"Війна в Україні наближається до непередбачуваної фази" – аналітик

Західний аналітик вважає, що війна в Україні перейшла до нової фази.

Кейр Джайлз із британського аналітичного центру Chatham House заявив, що війна в Україні набирає обертів із наближенням зими. Він вважає, що Україна наближається до нової та важливої стадії у війні проти Росії. І ця стадія є досить непередбачуваною.

Про це пише CNN.

"Війна України проти Росії перейшла до чергової фази. І ця фаза розпочалася після масованого обстрілу російськими військовими території України 10 жовтня з метою пошкодити критичну інфраструктуру. Проте українська армія продовжує наступ та звільнення захоплених населених пунктів. І це відбувається на тлі вибуху на Керченському мосту, який мав значний негативний ефект для росіян, і дав новий імпульс продовжувати боротьбу українцям", - зазначив експерт.

Аналітик вважає, що наземні бої на всій лінії фронту зменшать свою інтенсивність через наближення холодів. Тому наступні кілька тижнів війни матимуть вирішальне значення для України. Але водночас і Росія може спробувати змінити перебіг війни на свою користь.

Нагадаємо, аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак вважає, що масований ракетний удар по різних регіонах України 10 жовтня є особистим рішенням диктатора-президента Володимира Путіна.

Натомість військовий експерт Михайло Самусь припускає, що за масованими ударами по Україні стоїть група російських терористів у складі голови Чечні Рамзана Кадирова, новопризначеного командувача "спецоперації" Сергія Суровікіна та керівника ЧВК "Вагнера". Євгена Пригожина.

Брудна війна Путіна - реакція президентки Європарламенту на масований обстріл

Читайте також: