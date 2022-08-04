"Війна в Україні – найнебезпечніший період для Європи з часів Другої світової війни" – Столтенберг

Генеральний секретар НАТО заявив, що не можна дозволити Росії перемогти.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що війна в Україні є найнебезпечнішим моментом для Європи з часів Другої світової війни, і РФ не можна дозволити перемогти.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Так, щоб запобігти успіху Москви, НАТО та країни-члени повинні будуть продовжувати підтримувати Україну зброєю та іншою допомогою протягом тривалого часу, пояснив генсек альянсу.

Раніше прем’єр-міністр Норвегії наголосив, що в "інтересах Європи, аби така агресивна політика не принесла успіху".

Описуючи те, що Москва називає "спеціальною військовою операцією", як атаку на поточний світовий порядок, Столтенберг зазначив, що альянс повинен запобігти поширенню війни.

"Це найнебезпечніша ситуація в Європі з часів Другої світової війни. Якщо президент РФ Путін хоча б подумає зробити щось подібне з країною НАТО, як він зробив з Грузією, Молдовою чи Україною, тоді весь Альянс буде задіяно негайно", — заявив він.

2 серпня президент Володимир Зеленський провів розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Вони порушили питання надання Україні більшої кількості важкої зброї для переходу до контрнаступу.

Нагадаємо, генсек НАТО анонсував новий пакет допомоги Україні, який включатиме сотні переносних комплексів для протидії безпілотникам.

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